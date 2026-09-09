15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Глупо это отрицать». Сафонов высказался об игре Доннаруммы в «ПСЖ»

«Глупо это отрицать». Сафонов высказался об игре Доннаруммы в «ПСЖ»
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о первом сезоне во французском гранде, где футболист конкурировал за место в основном составе с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

«Когда я приходил, то прекрасно знал, что не буду основным игроком. Мой первый сезон получился очень насыщенным. Редко бывает так, что запасной проводит 17 официальных матчей. Это был отличный опыт. Доннарумма — один из лучших вратарей, которых я когда-либо видел. Его сейвы в Лиге чемпионов были определяющими, глупо это отрицать», — приводит слова Сафонова Le Parisien.

В первом сезоне в стане красно-синих Сафонов принял участие в 17 матчах, пропустил 13 мячей и семь раз сохранил ворота в неприкосновенности. Доннарумма в той кампании провёл 47 игр, не смог спасти ворота от 43 мячей и 15 раз отыграл «на ноль».

Материалы по теме
«Он был мне нужен». Матвей Сафонов высказался о работе с Луисом Энрике в «ПСЖ»
Комментарии