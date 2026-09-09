Мор высказался о перспективах «Зенита» в РПЛ после поражения команды от ЦСКА

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор прокомментировал перспективы «Зенита» в сезоне-2026/2027. Напомним, сине-бело-голубые проиграли ЦСКА в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

«Зенит» должен прибавить. Не было Вендела и Педро. В первом тайме с ЦСКА команда создала много моментов и могла доводить дело до победы», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. ЦСКА с 15 очками располагается на второй строчке. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом» 12 сентября, а красно-синие в этот же день проведут матч с «Рубином».