15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор высказался о перспективах «Зенита» в РПЛ после поражения команды от ЦСКА

Мор высказался о перспективах «Зенита» в РПЛ после поражения команды от ЦСКА
Комментарии

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор прокомментировал перспективы «Зенита» в сезоне-2026/2027. Напомним, сине-бело-голубые проиграли ЦСКА в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«Зенит» должен прибавить. Не было Вендела и Педро. В первом тайме с ЦСКА команда создала много моментов и могла доводить дело до победы», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. ЦСКА с 15 очками располагается на второй строчке. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом» 12 сентября, а красно-синие в этот же день проведут матч с «Рубином».

Материалы по теме
Мор назвал основной состав сборной России на товарищеский матч с Ираном