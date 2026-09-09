Алонсо объявил, что эквадорский хавбек не входит в планы «Челси» и останется вне состава

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о будущем перспективного 19-летнего полузащитника сборной Эквадора Кендри Паэса, который вернулся из аренды из «Ривер Плейта», но ни разу не попал в заявку лондонцев на матчи сезона-2026/2027.

«В данный момент он не входит в состав основной команды. Он не в наших планах», — приводит слова Алонсо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Сделка по переходу Паэса из эквадорского «Индепендьенте дель Валье» в «Челси» была заключена в июне 2023 года, но полноценно он стал игроком «синих» после того, как в мае 2025 года ему исполнилось 18 лет. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2033 года.

Минувший сезон футболист провёл в двух арендах: первую половину во французском «Страсбурге», где отметился одним голом в 21 матче, а вторую часть кампании — в «Ривер Плейт». В аргентинском гранде эквадорский атакующий хавбек оформил 1+1. В составе сборной Эквадора Паэс принял участие на ЧМ-2026, где дошёл до 1/16 финала турнира. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 8 млн.