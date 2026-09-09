Иньиго Перес прокомментировал поражение «Вильярреала» от «Боруссии» на старте ЛЧ

Главный тренер «Вильярреала» Иньиго Перес подвёл итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с дортмундской «Боруссией», завершившегося поражением испанской команды со счётом 2:3.

«Мы собирались ограничить наступательный потенциал «Боруссии» и при этом создавать собственные шансы. В отдельные отрезки мы действовали успешно, однако в конечном счете это не принесло нам никакого результата. Нам еще предстоит устранить некоторые недочеты в игре, но я совершенно не расстроен. При этом хотелось бы, чтобы за качественный футбол моя команда получала соответствующее вознаграждение», — приводит слова Переса официальный сайт УЕФА.

Следующий матч «Вильярреал» проведёт во 2-м туре с «Наполи» 13 октября. Дортмундская «Боруссия» сыграет с норвежским клубом «Будё-Глимт» на день позже, 14 октября.