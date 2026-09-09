15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иньиго Перес прокомментировал поражение «Вильярреала» от «Боруссии» на старте ЛЧ

Иньиго Перес прокомментировал поражение «Вильярреала» от «Боруссии» на старте ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Вильярреала» Иньиго Перес подвёл итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с дортмундской «Боруссией», завершившегося поражением испанской команды со счётом 2:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 2
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Вейга – 53'     1:1 Моуриньо – 66'     2:1 Гирасси – 80'     3:1 Гирасси – 85'     3:2 Гирасси – 90+3'    

«Мы собирались ограничить наступательный потенциал «Боруссии» и при этом создавать собственные шансы. В отдельные отрезки мы действовали успешно, однако в конечном счете это не принесло нам никакого результата. Нам еще предстоит устранить некоторые недочеты в игре, но я совершенно не расстроен. При этом хотелось бы, чтобы за качественный футбол моя команда получала соответствующее вознаграждение», — приводит слова Переса официальный сайт УЕФА.

Следующий матч «Вильярреал» проведёт во 2-м туре с «Наполи» 13 октября. Дортмундская «Боруссия» сыграет с норвежским клубом «Будё-Глимт» на день позже, 14 октября.

Материалы по теме
Видео
Два автогола и пенальти — в видеообзоре матча ЛЧ между «Боруссией» и «Вильярреалом»