Леонид Слуцкий назвал главный минус форварда «Спартака» Манфреда Угальде
Российский тренер Леонид Слуцкий высказался об игровых качествах нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
«Мне очень нравится Угальде, но не нравится, как он завершает. В подыгрыше, открываниях, понимании игры, взаимодействиях – просто топище. Но как он завершает, какие решение принимает…
Я не удивлюсь, если в каком-то чемпионате он забьёт хоть пятнадцать мячей, хоть два», – сказал в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
В семи матчах сезона РПЛ на счету форварда «Спартака» два гола.
Форвард играет за «Спартак» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Угальде составляет € 12 млн.
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