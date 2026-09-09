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Шалимов заявил, что «Локомотиву» будет сложно выйти из кризиса. Клуб — на 13-м месте

Шалимов заявил, что «Локомотиву» будет сложно выйти из кризиса. Клуб — на 13-м месте
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Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что «Локомотиву» будет сложно выбраться из кризиса, в который клуб попал в сезоне 2026/2027. В минувшие выходные в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0) клуб одержал первую победу в сезоне.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Из такого кризиса тяжело выйти. Тебе нужно набирать очки, а они даются с трудом. Плюс есть проблемы с составом. Они взяли Мостового. С «Балтикой» им повезло, что соперник не забил. Митрюшкин потащил несколько раз. У «Локомотива» есть Пиняев, Бакаев, Руденко — им нужно встрепенуться. У них не худшая команда — это точно. Но психологически им сейчас тяжело находиться внизу турнирной таблицы», — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 13‑е место в турнирной таблице — у клуба шесть очков.

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