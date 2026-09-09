Гришин назвал главный фактор, благодаря которому ЦСКА набирает очки

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о игре московского клуба в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ.

«Игдисамов — молодец. Команда идёт на втором месте — это о многом говорит. Но при этом стоит отметить, что у них был самый лёгкий календарь. Они пять из семи матчей сыграли дома с низом турнирной таблицы. Игру нужно налаживать. Взяли новичков, нужно настроить всё — и тогда будет ещё лучше результат», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России — у клуба 15 очков.

В следующем туре команда Игдисамова в субботу примет казанский «Рубин».