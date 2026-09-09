15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин назвал главный фактор, благодаря которому ЦСКА набирает очки

Гришин назвал главный фактор, благодаря которому ЦСКА набирает очки
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о игре московского клуба в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ.

«Игдисамов — молодец. Команда идёт на втором месте — это о многом говорит. Но при этом стоит отметить, что у них был самый лёгкий календарь. Они пять из семи матчей сыграли дома с низом турнирной таблицы. Игру нужно налаживать. Взяли новичков, нужно настроить всё — и тогда будет ещё лучше результат», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России — у клуба 15 очков.

В следующем туре команда Игдисамова в субботу примет казанский «Рубин».

Материалы по теме
Экс-тренер ЦСКА — о Кисляке: сейчас Матвею точно не надо торопиться уходить
Комментарии