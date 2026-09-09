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Гришин заявил, что «Золотой мяч» должен получить Лионель Месси

Гришин заявил, что «Золотой мяч» должен получить Лионель Месси
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

«Родри лучший игрок, но приз бы я отдал Месси. Это будет красивая история. Месси был лучшим в своей сборной — он тянул команду», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Накануне France Football опубликовал список из 30 претендентов на звание лучшего футболиста 2026 года.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» номинирован на приз в 17‑й раз — в предыдущий раз аргентинец претендовал на награду в 2023 году.

Победитель будет объявлен в Лондоне 26 октября в рамках церемонии вручения «Золотого мяча».

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