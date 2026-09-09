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Эмери не включил в заявку на сезон Лиги чемпионов зятя Роя Кина

Эмери не включил в заявку на сезон Лиги чемпионов зятя Роя Кина
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери не включил своего новичка Тейлора Харвуд-Беллиса в заявку на Лигу Чемпионов сезона 2026/2027, об этом сообщает Daily Mail. В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Астон Вилла» переиграла «Брюгге» (3:2) на выезде.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Макгинн – 11'     1:1 Ветлесен – 19'     1:2 Буэндия – 22'     1:3 Джексон – 43'     2:3 Трезольди – 61'    

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна «Астон Вилла» подписала защитника Харвуд-Беллиса из «Саутгемптона». 24-летний защитник, на счету которого один матч за сборную Англии, стал прямой заменой проданному в «Арсенал» за £ 55 млн фунтов Эзри Конса.

В своем первом интервью в качестве игрока «Виллы» Харвуд-Беллис заявил, что ему «не терпится» сыграть в Лиге Чемпионов, однако этой возможности зять легенды «Манчестер Юнайтед» Роя Кина оказался лишён, отмечает Daily Mail.

Примечательно, что все прочие новички клуба в заявку попали — Дзион Судзуки, Маттео Руджери, Аарон Ван-Биссака, Леон Горецка, Жоао Гомес, Йохан Манзамби,