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Тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач отреагировал на победу над «Вильярреалом» в ЛЧ

Тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач отреагировал на победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Вильярреалом» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 2
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Вейга – 53'     1:1 Моуриньо – 66'     2:1 Гирасси – 80'     3:1 Гирасси – 85'     3:2 Гирасси – 90+3'    

«Сегодня мы увидели очень хороший футбольный матч. Моя команда потрудилась на славу. Мы играли против очень хорошей команды. И показали, чего мы стоим. К сожалению, они создали больше моментов, чем нам бы того хотелось. Поскольку два следующих матча проведём на выезде, победить сегодня дома было очень важно», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа «Боруссия» встретится с «Будё-Глимт» (14 октября), а «Вильярреал» проведёт матч с «Наполи» (13 октября).

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