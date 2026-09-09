Тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач отреагировал на победу над «Вильярреалом» в ЛЧ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Вильярреалом» (3:2).

«Сегодня мы увидели очень хороший футбольный матч. Моя команда потрудилась на славу. Мы играли против очень хорошей команды. И показали, чего мы стоим. К сожалению, они создали больше моментов, чем нам бы того хотелось. Поскольку два следующих матча проведём на выезде, победить сегодня дома было очень важно», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа «Боруссия» встретится с «Будё-Глимт» (14 октября), а «Вильярреал» проведёт матч с «Наполи» (13 октября).