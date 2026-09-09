«Нам отчасти чуточку повезло». Гирасси — о матче «Боруссии» Д с «Вильярреалом» в ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси высказался о победе в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Дортмунд» в Германии и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Покинул поле в хорошем настроении и, конечно, рад получить награду Игроку матча. Нам пришлось биться до самого конца за эти три очка. Нам отчасти чуточку повезло, но мы сделали это», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре общего этапа «Боруссия» встретится с «Будё-Глимт» (14 октября), а «Вильярреал» проведёт матч с «Наполи» (13 октября).