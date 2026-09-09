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«Нехорошо». Денис Казанский заявил, что в будущем появится комментатор на основе ИИ

«Нехорошо». Денис Казанский заявил, что в будущем появится комментатор на основе ИИ
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Комментатор Денис Казанский предположил возможное появление комментаторов в будущем на основе искусственного интеллекта.

«В ближайшем будущем наверняка появится комментатор, созданный на основе ИИ. Как комментатор, я к этому отношусь, конечно, нехорошо, потому что это посягательство на нашу территорию. Но как зритель, пожалуй, принимаю как данность. Да, это произойдёт. Будет ли пользоваться популярностью, сложно сказать. Пойдёт ли это в плюс футболу? Как комментатор, я могу сказать, что нет, но как зрителю мне было бы любопытно послушать», – приводит слова Казанского Кинопоиск.

Отметим, что в 2026 году футбольные клубы используют ИИ для анализа тактики соперника, скауты — для поиска талантливых юниоров, а медицинские штабы — для прогнозирования травм.

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