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Денис Казанский высказался в поддержку VAR

Денис Казанский высказался в поддержку VAR
Комментарии

Комментатор Денис Казанский поделился мнением касательно развития спортивных трансляций, отметив пользу VAR.

«Я всегда за то, чтобы спорт развивался, трансляции менялись. Уже были прецеденты, когда для детской публики в Национальной хоккейной лиге делали мультяшных персонажей, которые играли в хоккей, повторяя все движения за профессиональными хоккеистами, чтобы подцепить ещё одну аудиторию.

VAR — большой плюс, чтобы исправить все несправедливости, чтобы не было больше таких монументальных моментов, как «рука бога» Диего Марадоны или как момент, когда [Тьерри] Анри остановил мяч рукой, сделал голевую передачу в матче с Ирландией, и эта рука решила судьбу поездки на чемпионат мира в 2010 году. Меняет ли это игру? Разумеется, меняет в лучшую сторону. Мир меняется, и игра должна ему соответствовать», – приводит слова Казанского Кинопоиск.

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