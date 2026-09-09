Денис Казанский высказался в поддержку VAR

Комментатор Денис Казанский поделился мнением касательно развития спортивных трансляций, отметив пользу VAR.

«Я всегда за то, чтобы спорт развивался, трансляции менялись. Уже были прецеденты, когда для детской публики в Национальной хоккейной лиге делали мультяшных персонажей, которые играли в хоккей, повторяя все движения за профессиональными хоккеистами, чтобы подцепить ещё одну аудиторию.

VAR — большой плюс, чтобы исправить все несправедливости, чтобы не было больше таких монументальных моментов, как «рука бога» Диего Марадоны или как момент, когда [Тьерри] Анри остановил мяч рукой, сделал голевую передачу в матче с Ирландией, и эта рука решила судьбу поездки на чемпионат мира в 2010 году. Меняет ли это игру? Разумеется, меняет в лучшую сторону. Мир меняется, и игра должна ему соответствовать», – приводит слова Казанского Кинопоиск.