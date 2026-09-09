Жерар Пике заявил, что судьи ошибаются исторически больше в пользу «Реала»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на комментарий болельщика «Реала» в соцсетях.

Пользователь написал следующее: «У «Барселоны» есть только один способ выиграть, и мы его знаем».

«Да, у «Барселоны» есть только один способ победить – хорошо играть в футбол. Именно этим мы и известны. Мы выиграли много чемпионатов, много ЛЧ и много треблов, играя в очень хороший футбол.

Это вы всегда поднимали тему судейства. И, если хотите, я могу напомнить вам финал Лиги чемпионов против «Ювентуса»: гол Миятовича, который был забит с нарушением правил.

Или один из двух финалов против «Атлетико»: гол Серхио Рамоса – там был офсайд, поэтому он тоже был забит с нарушением правил. Так что судейских ошибок бывает много, но исторически их все-таки было немного больше в пользу «Реала».

А в остальном надеюсь, что у тебя все хорошо. Крепко обнимаю и желаю хорошо провести день», – приводит слова Пике Mundo Deportivo.