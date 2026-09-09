Гришин отметил, что «Локомотив» по составу должен быть в пятёрке. Клуб идёт 13-м в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что состав «Локомотива» позволяет клубу занимать место в первой пятёрке турнирной таблицы. В минувшие выходные в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0) команда одержала первую победу в сезоне.

«Ушли Пруцев и Батраков — в середине поля не хватает игроков. Это те элементы, через которые строилась игра. Все остальные позиции закрыты. Взяли Бабкина, могут Титкова. По составу они должны быть в пятёрке точно — они вылезут из подвала турнирной таблицы, — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 13‑е место в турнирной таблице — у команды шесть очков.