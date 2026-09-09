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«Я несколько раз делал это». Рефери Майк Дин рассказал, чем занимался во время матчей АПЛ

«Я несколько раз делал это». Рефери Майк Дин рассказал, чем занимался во время матчей АПЛ
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Бывший английский судья Майк Дин рассказал, что во время работы на матчах чемпионата страны иногда специально пытался как можно дольше обходиться без свистков или принимать решения на поле, не выходя из центрального круга.

«У нас были такие игры ради смеха. Дурачились. Мы говорили: «Давайте посмотрим, сколько сможем продержаться без свистка». Я несколько раз делал это в АПЛ. Бывало, по 20-25 минут не давал свисток: «Играть, играть, играть».

А иногда я стоял в центральном круге столько, сколько мог там продержаться, прежде чем придётся выйти. Ассистенты говорили: «У тебя не получится». Я отвечал: «Попробую». В одном матче получилось около 15 минут не выходить из центрального круга», — рассказал Дин в подкасте Джейми Варди Having a Party.

Дин отметил, что такие эпизоды происходили до того, как на матчах начали использовать VAR.

Дин завершил карьеру судьи после сезона-2021/2022, а в 2023 году прекратил выполнять функции видеоассистента главного арбитра. За карьеру он провёл более 500 матчей в чемпионате Англии.

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