«Реал» обыграл «Интер» в ЛЧ, Соболенко вышла в полуфинал US Open. Главное к утру

«Реал» переиграл «Интер» в первом матче Лиги чемпионов после возвращения Жозе Моуринью, Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open — 2026, на тай-брейке одолев Линду Носкову, дубль Эрлинга Холанда позволил «Манчестер Сити» победить «Порту» в ЛЧ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».