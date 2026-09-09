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9 сентября главные новости спорта, футбол, ЛЧ, теннис, US Open, хоккей, переходы

«Реал» обыграл «Интер» в ЛЧ, Соболенко вышла в полуфинал US Open. Главное к утру
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«Реал» переиграл «Интер» в первом матче Лиги чемпионов после возвращения Жозе Моуринью, Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open — 2026, на тай-брейке одолев Линду Носкову, дубль Эрлинга Холанда позволил «Манчестер Сити» победить «Порту» в ЛЧ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» переиграл «Интер» в первом матче Лиги чемпионов после возвращения Моуринью.
  2. Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open — 2026, на тай-брейке одолев Линду Носкову.
  3. Дубль Холанда позволил «Манчестер Сити» победить «Порту» в матче Лиги чемпионов.
  4. Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в 1/2 финала US Open в паре.