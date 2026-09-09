Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, состоятся матчи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей Кубка России на 9 сентября (время московское):
14:00. «Волна» – «Ротор»;
16:00. «Красное Знамя» – «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Сокол» – «Ленинградец»;
17:00. «Динамо» Краснодар – «КАМАЗ»;
17:00. «Калуга» – «Уфа»;
17:00. «Муром» – «Велес»;
18:00. «Волгарь» – «Волга»;
18:30. «Динамо» Ставрополь – «Нижний Новгород»;
19:00. «Чертаново» – «Нефтехимик»;
19:00. «Динамо-Санкт-Петербург» – «Сочи»;
19:30. «Дружба» – «Енисей».
Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.