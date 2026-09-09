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Наполи — Арсенал: онлайн трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027 начнется в 22:00 мск, 9 сентября 2026

«Наполи» — «Арсенал»: онлайн-трансляция игры 1-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся итальянский «Наполи» и английский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Эдегор – 75'    

«Наполи» в трёх стартовых турах Серии А одержал одну победу и потерпел два поражения, уступив в 3-м туре «Интеру» (2:3). У «Арсенала» в английской Премьер-лиге три победы в первых трёх играх сезона. В последней игре «канониры» одержали победу над «Челси» (2:1).

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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