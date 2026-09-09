«Наполи» — «Арсенал»: онлайн-трансляция игры 1-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся итальянский «Наполи» и английский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Наполи» в трёх стартовых турах Серии А одержал одну победу и потерпел два поражения, уступив в 3-м туре «Интеру» (2:3). У «Арсенала» в английской Премьер-лиге три победы в первых трёх играх сезона. В последней игре «канониры» одержали победу над «Челси» (2:1).