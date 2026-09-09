Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, стартует общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 9 сентября (время московское):

19:45. «Штутгарт» – «Викинг»;

19:45. «Барселона» – «Фейеноорд»;

22:00. «Ливерпуль» – «Атлетико Мадрид»;

22:00. «ПСЖ» – «Слован Братислава»;

22:00. «Спортинг» – «Галатасарай»;

22:00. «Наполи» – «Арсенал».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.