Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 9 сентября
Сегодня, 9 сентября, стартует общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Лига чемпионов, общий этап, 9 сентября (время московское):
- 19:45. «Штутгарт» – «Викинг»;
- 19:45. «Барселона» – «Фейеноорд»;
- 22:00. «Ливерпуль» – «Атлетико Мадрид»;
- 22:00. «ПСЖ» – «Слован Братислава»;
- 22:00. «Спортинг» – «Галатасарай»;
- 22:00. «Наполи» – «Арсенал».
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.