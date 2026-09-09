«Спортинг» — «Галатасарай»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся португальский «Спортинг» и турецкий «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра выступит Эспен Эскос из Норвегии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В пяти стартовых турах чемпионата Португалии — 2026/2027 у «Спортинга» ничья и четыре победы. В 5-м туре команда переиграла «Насьонал» (2:0). «Галатасарай» в четырёх матчах турецкой Суперлиги сыграл вничью и трижды победил. В последнем туре стамбульцы одолели «Истанбул Башакшехир» (3:2).