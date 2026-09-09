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Спортинг — Галатасарай: онлайн-трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027 начнется в 22:00, 9 сентября 2026

«Спортинг» — «Галатасарай»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся португальский «Спортинг» и турецкий «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра выступит Эспен Эскос из Норвегии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Инасиу – 5'     1:1 Катамо – 27'     2:1 Суарес – 57'     3:1 Саласар – 63'    

В пяти стартовых турах чемпионата Португалии — 2026/2027 у «Спортинга» ничья и четыре победы. В 5-м туре команда переиграла «Насьонал» (2:0). «Галатасарай» в четырёх матчах турецкой Суперлиги сыграл вничью и трижды победил. В последнем туре стамбульцы одолели «Истанбул Башакшехир» (3:2).

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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