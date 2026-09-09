Юрий Сёмин: за последние три года «Краснодар» — самая стабильная команда РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин назвал «Краснодар» самой стабильной командой Альфа-Банк РПЛ последних нескольких лет. «Быки» выигрывали чемпионство в сезоне-2024/2026.

«Не только сегодня, а за последние три года «Краснодар» — самая стабильная команда РПЛ. Стабильны руководители, которые доверяют Мусаеву, делают это справедливо. Он всё всем уже доказал. Это тренер, который может работать с топовыми игроками. У «Краснодара» очень хорошая селекция. Они не ошиблись практически ни с одним игроком. Все игроки «Краснодара» приходят на определённое место, которое освободилось или нужно усилить. Каждое приобретение — усиление. С «Краснодаром» всем будет тяжело бороться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.