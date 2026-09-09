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ПСЖ — Слован: онлайн-трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027 начнется в 22:00 мск, 9 сентября 2026

«ПСЖ» — «Слован»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и словацкий «Слован». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступит Николай Балакин (Украина). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

«ПСЖ» в двух стартовых турах французской Лиги 1 дважды сыграл вничью, а в 3-м туре уступил «Монако» (1:2). У «Слована» в чемпионате Словакии четыре победы и два поражения в шести встречах. В общий этап ЛЧ команда вышла со второго раунда квалификации, переиграв в отборе «Иберию 1999» (2:0, 1:1), «Мьельбю» (2:1, 2:0) и «Целе» (1:1, 2:1, д. вр.).

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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