«ПСЖ» — «Слован»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и словацкий «Слован». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступит Николай Балакин (Украина). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ПСЖ» в двух стартовых турах французской Лиги 1 дважды сыграл вничью, а в 3-м туре уступил «Монако» (1:2). У «Слована» в чемпионате Словакии четыре победы и два поражения в шести встречах. В общий этап ЛЧ команда вышла со второго раунда квалификации, переиграв в отборе «Иберию 1999» (2:0, 1:1), «Мьельбю» (2:1, 2:0) и «Целе» (1:1, 2:1, д. вр.).