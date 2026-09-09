«Ему нужно помочь». Радимов — о Захаряне в сборной России

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о вызове в сборную России полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. В текущем сезоне 23‑летний хавбек принял участие в одном матче за «Сосьедад», выйдя на замену на несколько минут в матче чемпионата Испании с «Бетисом».

«Вызов Захаряна — это классная история. Ему нужно помочь в данной ситуации — дать сыграть. Карпин был легионером в Испании. Захарян разучиться играть в футбол не мог. А та ситуация, которая вокруг него складывается, требует руки помощи со своей стороны», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Осенью сборная России сыграет с Ираном, Намибией и Нигерией.