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«Вероятность появилась». Слуцкий — о возможном возвращении Головина в РПЛ

«Вероятность появилась». Слуцкий — о возможном возвращении Головина в РПЛ
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Российский тренер Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент существует вероятность возвращения полузащитника «Монако» Александра Головина в Альфа-Банк РПЛ. Ранее хавбек выступал за ЦСКА. Трансферное окно в России открыто по 10 сентября. Головин играет за «Монако» с 2018-го.

— Хочу поговорить с вами про свежие трансферы.
— Ну давай (улыбается).

— Ваш хороший приятель — Саша Головин. Скажите, как часто поддерживаете с ним отношения?
— Много [общаемся]. Разговаривали буквально вчера, потому что всё-таки слухов и разговоров очень много. Но я не буду ничего говорить. Осталось совсем чуть-чуть, поэтому давайте дождёмся. Но, скажем так, вероятность появилась.

— Вероятность трансфера?
— К сожалению для меня. Но ещё раз говорю, это просто появилась вероятность. Ничего более. Если до этого её даже не было, то сейчас появилась.

— А глобально Головин советуется с вами по этим вопросам?
— Да. Советуется по всем вопросам, у нас с ним была огромная дискуссия по поводу его возвращения в Россию. Я категорически против, он об этом знает. Но мальчик уже вырос, ему 30 лет, решения принимает сам, и я уже вынужден ему сказать, что поддержу любое его решение, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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