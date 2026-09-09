Гендиректор «Динамо» Мх Газизов отреагировал на слухи о желании клуба арендовать Гагнидзе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе команды к полузащитнику московского «Динамо» Луке Гагнидзе. Ранее издание Metaratings сообщило, что клуб из Дагестана рассматривает вариант с арендой футболиста.

«Под слухами о нашем желании арендовать Гагнидзе ничего нет. Что касается концовки трансферного окна, за два дня может что-то произойти», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Гагнидзе принадлежит московскому «Динамо» с лета 2021 года. Минувший сезон 23-летний игрок сборной Грузии провёл в испанской «Гранаде».