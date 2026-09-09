15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: трудно говорить, что у «Локомотива» всё идёт на поправку

Николай Наумов: трудно говорить, что у «Локомотива» всё идёт на поправку
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации в московском клубе. Он не считает, что железнодорожники прогрессируют.

«Победа над «Балтикой» может стать хорошим толчком, чтобы улучшить игру и результат. Но впереди у «Локомотива» игра с «Зенитом» — будет крайне сложно. Если «Локомотив» сыграет удачно с «Зенитом» и возьмёт хотя бы очко, можно будет говорить о положительном сдвиге в настроении команды. Если последует поражение, победа над «Балтикой» уже никакой роли не сыграет.

Трудно сказать, что в «Локомотиве» всё налаживается, потому что потери очень большие. Потеряны ведущие игроки: Батраков, Воробьёв. Никто не говорит о потере Пруцева, а это очень серьёзная потеря. Он цементировал игру «Локомотива». Титков — это хорошее возвращение локомотивца. Я всегда приветствовал, когда в родной клуб возвращаются воспитанники. Однако его уровень — это тот уровень, который сейчас существует в «Локомотиве». То есть средний. Его топовым футболистом не