Николай Наумов: трудно говорить, что у «Локомотива» всё идёт на поправку

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации в московском клубе. Он не считает, что железнодорожники прогрессируют.

«Победа над «Балтикой» может стать хорошим толчком, чтобы улучшить игру и результат. Но впереди у «Локомотива» игра с «Зенитом» — будет крайне сложно. Если «Локомотив» сыграет удачно с «Зенитом» и возьмёт хотя бы очко, можно будет говорить о положительном сдвиге в настроении команды. Если последует поражение, победа над «Балтикой» уже никакой роли не сыграет.

Трудно сказать, что в «Локомотиве» всё налаживается, потому что потери очень большие. Потеряны ведущие игроки: Батраков, Воробьёв. Никто не говорит о потере Пруцева, а это очень серьёзная потеря. Он цементировал игру «Локомотива». Титков — это хорошее возвращение локомотивца. Я всегда приветствовал, когда в родной клуб возвращаются воспитанники. Однако его уровень — это тот уровень, который сейчас существует в «Локомотиве». То есть средний. Его топовым футболистом не