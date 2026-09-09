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Видеообзор исторической победы АЕКа Николича над ЛАСКом в Лиге чемпионов

Видеообзор исторической победы АЕКа Николича над ЛАСКом в Лиге чемпионов
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Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались АЕК из Афин, возглавляемый экс-тренером ЦСКА Марко Николичем, и австрийский ЛАСК. Игра прошла на стадионе «ОПАП Арена» (Афины). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Луиш Годинью. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победа афинского АЕКа в матче с ЛАСКом стала первой в соревновании для этой греческой команды с 2006 года. С лета 2025 года АЕК возглавляет бывший тренер московских «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич.

Во 2-м туре общего этапа АЕК встретится с «Шахтёром» (14 ок