Эдуард Мор назвал имя игрока, который должен получить «Золотой мяч» — 2026

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор полагает, что центральный нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн должен получить «Золотой мяч» — 2026. Накануне, 8 сентября, France Football опубликовал список из 30 претендентов на звание лучшего футболиста 2026 года.

«Кейн заслужил награду. В «Баварии» он побил все рекорды, тащил Англию на чемпионате мира. При этом не стоит недооценивать чемпионат Германии», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2025/2026 Лигу чемпионов УЕФА выиграл «Пари Сен-Жермен». Победу на чемпионате мира — 2026 праздновала сборная Испании, переигравшая в финале турнира национальную команду Аргентины.