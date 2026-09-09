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Назван лучший игрок РПЛ по итогам июля и августа

Назван лучший игрок РПЛ по итогам июля и августа
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Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги назвала лучшего игрока первенства по итогам июля и августа. Им стал полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

«Вместе с Кривцовым на звание игрока месяца были номинированы Максим Глушенков, Александр Соболев (оба – «Зенит»), Мирлинд Даку, Маркиньос (оба – «Спартак»), Иван Олейников («Крылья Советов»), Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура (оба – «Ахмат»), а также одноклубник Никиты по «Краснодару» Жубал. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ, получил один голос от комментаторов «Матч Премьер», а у болельщиков стал вторым после Маркиньоса. Так как за победителем голосования экспертов лиги закреплён приоритет при равенстве побед у номинантов, Никита стал игроком месяца.

Кривцов принял участие только в четырёх турах РПЛ, после чего выбыл на долгий срок из-за травмы. Полузащитник забил в 1-м туре «Рубину», во 2-м — сделал дубль в ворота «Факела», в 3-м — с его передачи победный мяч в ворота «Спартака» о