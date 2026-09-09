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«Хотят вернуть былую славу». Эксперт футбола Африки — о Намибии перед матчем с Россией

«Хотят вернуть былую славу». Эксперт футбола Африки — о Намибии перед матчем с Россией
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Экс-тренер московского «Динамо» и ряда африканских команд Виктор Бондаренко высказался в преддверии товарищеского матча сборных России и Намибии, который состоится в октябре 2026 года.

«В Намибии я был дважды на сборах, это очень интересная страна с множеством футбольных талантов. Немецкая колония. В составе сборной есть ветеран Деон Хотто, который сейчас играет в «Орландо Пайратс». Есть хороший нападающий, который раньше играл в команде, которую я тренировал. Настоящий бомбардир! Эти двое точно могут принести пользу. Но в целом в сборной Намибии сейчас идёт смена поколений, особых звёзд там нет. Команда среднего уровня, которая начинает заново развиваться и хочет вернуть былую славу.

В Намибии прекрасные условия для футбола: хорошая, небольшая страна, где приятно находиться и тренироваться. Но конкуренц