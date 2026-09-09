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Ламин Ямаль прокомментировал своё назначение одним из капитанов «Барселоны» на новый сезон

Ламин Ямаль прокомментировал своё назначение одним из капитанов «Барселоны» на новый сезон
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Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своём включении в пятёрку капитанов каталонского клуба на новый сезон. Ранее главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик лично выбрал капитана и вице-капитана, а остальные три определились голосованием самих игроков.

«Быть ​​капитаном в 19 лет — это привилегия. Я очень благодарен своим товарищам по команде. Эта роль накладывает на меня дополнительную ответственность. Очень рад и постараюсь сделать всё возможное ради команды», — приводит слова Ямаля официальный сайт «Барселоны».

Ямаль стал пятым капитаном «Барселоны» на сезон-2026/2027. Первые четырьмя стали его одноклубники Рафинья, Педри, Эрик Гарсия и Френки де Йонг.

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