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Слуцкий объяснил своё высказывание, что он не будет работать в медиафутболе и за 10 млн

Слуцкий объяснил своё высказывание, что он не будет работать в медиафутболе и за 10 млн
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Российский тренер Леонид Слуцкий объяснил своё раннее высказывание, что он не будет работать в медиафутбольной лиге. Сейчас Слуцкий возглавляет сборную медиафутбола России.

— Ваши слова: «Даже за 10 млн в месяц не буду тренировать команду в медиафутбольной лиге». Ваши?
— Ну да. Мои.

— Ну, во-первых, что сейчас происходит?
— Не считаю, что тренирую медиафутбольную команду. Официально — сборная медиафутбола России. Но то, что я познакомился со многими людьми из медиафутбола, а они оказались максимально приятными ребятами, подтверждаю.

— Вы за медиафутбол?
— За. Я вообще за всё то, что имеет аудиторию, монетизацию и интерес, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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