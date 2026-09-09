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Ямаль поделился мнением о стиле игры «Барселоны» при Флике

Ямаль поделился мнением о стиле игры «Барселоны» при Флике
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Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль высказался оо прессингующем стиле каталонской команды под руководством немецкого главного тренера Ханс-Дитера Флика.

«Все команды, которые завоёвывали трофеи в последние годы, прессингуют. Здесь прессингуют все. Если не бегать, тебя может обыграть любой соперник. Хотим побеждать — должны бегать. А если не будем бегать — проиграем», — приводит слова Ямаля официальный сайт «Барселоны».

В четырёх стартовых турах испанской Ла Лиги «Барселоны» одержала четыре победы над «Эль