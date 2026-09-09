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Слуцкий заявил, что на Александра Головина претендуют несколько клубов РПЛ

Слуцкий заявил, что на Александра Головина претендуют несколько клубов РПЛ
Комментарии

Российский тренер Леонид Слуцкий сообщил, что несколько клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги претендуют на полузащитника «Монако» Александра Головина. Ранее сообщалось, что в хавбеке монегасков заинтересован «Зенит».

— Были слухи про «Лидс»...
— Это да, но… Они были, но история реально зарублена. О чём я говорю — что сейчас ни Англия, ни Германия для российских игроков невозможны.

— Если бы не было геополитических факторов, которые мешают работать в ведущих европейских странах, вы бы посоветовали переходить в «Лидс»?
— Конечно. Я ему всегда говорил, что «Монако» — это худший домашний стадион по атмосфере в мире. Даже матчи Медиалиги проходят в более атмосферной истории. Если бы он поиграл в 30 лет в Англии, на этих стадионах с этой атмосферой, это было бы нереально круто.

— Если оценить вероятность его переезда...
— Я могу сказать одно! Не один российский клуб на него претендует (улыбается).

— Не один? То есть делаем выво