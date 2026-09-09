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Игдисамов объяснил, почему Матвей Лукин стал четвёртым выбором в центре защиты ЦСКА

Игдисамов объяснил, почему Матвей Лукин стал четвёртым выбором в центре защиты ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос, почему футболист Матвей Лукин в этом сезоне стал четвёртым выбором на позиции центрального защитника.

«Мы с Матвеем эту тему обсуждали. Опять же, не отказываюсь от своих слов, я как говорил, так и говорю, что он один из лидеров нашей команды. Ментальный лидер. Со своим бойцовским характером, духом. Наш воспитанник. Но при этом я говорил не только ему, но и всем, что у нас есть честная и открытая конкуренция. И здесь уже спорт высших достижений. Здесь не до сантиментов. Это агрессивная среда. Кто, по мнению тренерского штаба, готов на сегодняшний день лучше… Кто сильнее, тот и выходит играть. Вот. И футболисты должны это понимать. Конкретно, что касается Матвея Лукина, уже говорил, что,