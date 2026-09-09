15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом

Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий порассуждал о перспективах московского «Спартака». Он считает, что клуб не станет чемпионом в сезоне-2026/2027 из-за своей нестабильности.

«Если взять уровень состава, то «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром». Матч с питерцами тому ярчайшее подтверждение («Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 2:0. — Прим. «Чемпионата»). Но я не очень верю в тех, кто систематически оступается против слабых соперников. «Спартак» — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно. Для борьбы за чемпионство нужна не только качественная игра, но и результат, который не всегда у красно-белых проявляется. «Зенит» и «Краснодар» видятся большими претендентами на чемпионство», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».

Материалы по теме