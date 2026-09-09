Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий порассуждал о перспективах московского «Спартака». Он считает, что клуб не станет чемпионом в сезоне-2026/2027 из-за своей нестабильности.

«Если взять уровень состава, то «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром». Матч с питерцами тому ярчайшее подтверждение («Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 2:0. — Прим. «Чемпионата»). Но я не очень верю в тех, кто систематически оступается против слабых соперников. «Спартак» — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно. Для борьбы за чемпионство нужна не только качественная игра, но и результат, который не всегда у красно-белых проявляется. «Зенит» и «Краснодар» видятся большими претендентами на чемпионство», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».