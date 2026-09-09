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Андрей Аршавин назвал лучшего игрока РПЛ в июле-августе

Андрей Аршавин назвал лучшего игрока РПЛ в июле-августе
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и «Кубани» Андрей Аршавин рассказал, что выбрал лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа защитника «Краснодара» Жубала. Лучшим в итоге признали одноклубника Жубала, полузащитника Никиту Кривцова.

«Забил важные голы, несмотря на то, что защитник. Выбирая между ним и Соболевым, отдам предпочтение Жубалу», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар», который набрал 19 очков в семи матчах внутреннего первенства. На втором месте располагается ЦСКА, на третьем — московское «Динамо».

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