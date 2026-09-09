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Александр Головин планирует остаться в «Монако» как минимум до зимы

Александр Головин планирует остаться в «Монако» как минимум до зимы
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Российский полузащитник Александр Головин планирует остаться в «Монако» как минимум до зимы, несмотря на предложение «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Изменить ситуацию может только ультиматум со стороны «Монако».

Ранее сообщалось, что в услугах воспитанника ЦСКА, помимо «Спартака», заинтересован санкт-петербургский «Зенит». Александр Головин выступает за монегасков с 2018 года. Действующий контракт российского футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 18 млн.

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