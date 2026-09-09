Тибо Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в новом сезоне Лиги наций. При этом голкипер будет готов вернуться в национальную команду на матчи квалификации к чемпионату Европы.

«Я принял решение не играть за сборную Бельгии в новом сезоне Лиги наций. Если только у главного тренера сборной не возникнут проблемы с травмами вратарей — тогда меня могут вызвать в сборную в качестве исключения. Это также означает, что я не буду играть в финальных стадиях Лиги наций в случае выхода Бельгии туда.

Буду снова готов к вызову в сборную Бельгии к отборочным матчам чемпионата Европы. Тренера сборной это устраивает, но он ответил, что не может гарантировать мне место в стартовом составе. Если вратарь, который будет защищать ворота в Лиге наций, хорошо себя проявит, возмож