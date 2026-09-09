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«Струны души надо было затронуть». Игдисамов объяснил прогресс Жоао Виктора

«Струны души надо было затронуть». Игдисамов объяснил прогресс Жоао Виктора
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о центральном защитнике своей команды Жоао Викторе, который в этом сезоне стал основным футболистом армейцев. Виктору 28 лет, к ЦСКА он присоединился в августе 2025-го.

«Думаю, что нашёл подход к Жоао Виктору. А некоторые футболисты, к сожалению, да, не прогрессируют. Если развёрнуто, действительно, у меня состоялся разговор с Жоао Виктором, на котором мы с ним честно, проговорили все моменты прошлого сезона, какие моменты нужно исключить. И я ему сказал, что он действительно большой футболист, который поиграл и в «Бенфике», и в других клубах, да, европейских, что у него есть великолепные качества. Благодаря которым он может быть одним из лучших