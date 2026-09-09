15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич назвал лучшего игрока РПЛ в июле-августе

Константин Генич назвал лучшего игрока РПЛ в июле-августе
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что выбрал лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа вингера «Зенита» Максима Глушенкова. Лучшим в итоге признали полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова.

«Такого ярко выраженного лидера во всех матчах первых месяцев сезона не найти, всплески были у большинства номинантов. Всё-таки отмечу Глушенкова, потому что когда он в огне, «Зенит» играет совершенно иначе. Максим в одиночку сделал результат в непростом матче в Оренбурге, классно действовал в игре с «Динамо». Да, провалил встречу со «Спартаком», но кто у нас без греха», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.