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Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
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Тульский «Арсенал» официально сообщил об увольнении Дмитрия Гунько с поста главного тренера команды. Специалист сам подал в отставку, а руководство клуба и региона утвердило его решение.

«Решение покинуть пост главного тренера далось мне тяжело. Тула для меня — второй дом. Здесь я был счастлив и как футболист, и как тренер. Этот город, эта команда навсегда в моём сердце.

Я озвучил своё решение губернатору Тульской области Дмитрию Вячеславовичу Миляеву, он принял мою отставку. Хочу искренне поблагодарить главу региона за доверие и за ту возможность, которую мне дали — возглавлять «Арсенал». Это большая честь, я это очень ценю», — цитирует Гунько пресс-служба «Арсенала».

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