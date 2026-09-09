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Гунько объяснил, почему решил уволиться из тульского «Арсенала»

Гунько объяснил, почему решил уволиться из тульского «Арсенала»
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Отечественный тренер Дмитрий Гунько объяснил своё решение подать в отставку с поста главного тренера тульского «Арсенала».

«Да, в последних играх мы недобрали много очков. Можно искать разные причины, ссылаться на обстоятельства, но я не хочу уходить в оправдания. Считаю, что сейчас это решение будет лучшим для команды. «Арсеналу» нужно двигаться вперёд. Возможно, свежий взгляд поможет добиться тех результатов, которых все мы ждём.

От всей души благодарю руководство клуба, административный штаб, сотрудников базы, медиков, тренеров и, конечно, футболистов за