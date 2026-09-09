В «Факеле» заявили о сложностях в подписании контракта с Ильзатом Ахметовым

Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов сообщил о сложностях в подписании контракта с экс-полузащитником ПФК ЦСКА и «Зенита» Ильзатом Ахметовым. По его словам, сейчас в составе «Факела» нет свободного места для потенциального новичка.

«Нам интересен Ильзат Ахметов. Но, к сожалению, чтобы кого-то взять, нужно с кем-то попрощаться. Заявка пока полна, мест просто нет. Только для футболистов младше 2005 года рождения. Исключать ничего нельзя, но сейчас есть сложность», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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