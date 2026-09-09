Леонид Слуцкий дал определение трансферу Батракова в «Галатасарай»

Российский тренер Леонид Слуцкий дал определение трансферу полузащитника Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай», назвав этот переход статусным. Батраков — воспитанник системы «Локомотива», в стамбульский клуб он перешёл летом.

— Лёша Батраков. Общались с ним?

— Я с ним не общался, общался с Тикнизяном, но с Батраковым — нет. Я с ним не так хорошо знаком. Но это большой трансфер. Второй за всю историю после Головина. И я считаю, что это прямо статусный переход. Очень статусный.

— «Галатасарай» — топовый вариант сейчас для Батракова?

— Да, да. «Галатасарай» вообще топовый вариант. И не только для Батракова, как мы понимаем по тем трансферам, которые они делают. Поэтому «Галатасарай» вообще без любых оговорок — это топовый вариант. Т