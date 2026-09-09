Гендиректор «Торпедо» рассказал, когда команда проведёт первый матч на новом стадионе

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко рассказал, когда команда проведёт свой первый матч на новом стадионе.

«Уникальное место. Первый стадион был построен ещё в 1950-х. Сначала была одна трибуна, но к Олимпиаде в Москве достроили ещё одну. Я ещё ребенком попал на эту арену. Помню, какой он был уютный, потому что трибуны были очень близко к полю. Стадион был идеально вписан в общий ландшафт.

На нём проводились и международные матчи. Здесь были победы над «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». И у Москвы, и у клуба были разные эпохи, но этот стадион в конце концов пришел в негодность. Буквально за два года удалось это реализовать. Планируем провести официальный матч уже в ближайшее время. Команда уже опробовала поле. Поле понравилось, оно быстрое. На стадионе будет база команд — будет всё необходимое. Мы приложим все усилия, чтобы 23 октября, примерно, календаря ещё нет — сыгр