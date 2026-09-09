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Гендиректор «Торпедо» рассказал, когда команда проведёт первый матч на новом стадионе

Гендиректор «Торпедо» рассказал, когда команда проведёт первый матч на новом стадионе
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Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко рассказал, когда команда проведёт свой первый матч на новом стадионе.

«Уникальное место. Первый стадион был построен ещё в 1950-х. Сначала была одна трибуна, но к Олимпиаде в Москве достроили ещё одну. Я ещё ребенком попал на эту арену. Помню, какой он был уютный, потому что трибуны были очень близко к полю. Стадион был идеально вписан в общий ландшафт.

На нём проводились и международные матчи. Здесь были победы над «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». И у Москвы, и у клуба были разные эпохи, но этот стадион в конце концов пришел в негодность. Буквально за два года удалось это реализовать. Планируем провести официальный матч уже в ближайшее время. Команда уже опробовала поле. Поле понравилось, оно быстрое. На стадионе будет база команд — будет всё необходимое. Мы приложим все усилия, чтобы 23 октября, примерно, календаря ещё нет — сыгр