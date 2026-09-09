«Мы пытались создать театр». Леонид Соболев — о новом стадионе «Торпедо»

Владелец строительной компании «СГС-Югра» и экс-совладелец «Торпедо» Леонид Соболев высказался о новом стадионе для московского футбольного клуба.

«Мы приступили к этому проекту в 2024 году. Срок работ — два года. Было столько дел, что иногда казалось, что не успеем. Это огромный труд моей компании. С 1 сентября 2024 года начали работать. Все видели, что делалось. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено.

Это не только стадион, а ещё и два детских поля. Поля положили искусственные, потому что натуральная не выдержала бы нагрузки. Искусственное поле — лучшее в России. В стадионе находятся раздевалки для детской школы и основная для главной команды. Мы проделали большой путь. Руководитель проекта за всё время имел только два выходных. Это о многом говорит. Мы пытались создать не просто стадион, а настоящий театр. Зато теперь на Восточной улице есть такая красота. На