15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонченко: будем рады видеть сборную России на стадионе «Торпедо»

Леонченко: будем рады видеть сборную России на стадионе «Торпедо»
Комментарии

Генеральный директор московского «Торпедо» Владимир Леонченко сообщил, что клуб будет рад проводить на своём новом стадионе матчи сборных России разных возрастных групп.

«Будем рады видеть молодёжные, юношеские, женские сборные у нас на стадионе. Будем рады видеть и национальную команду России, но она больше собирает людей, чем наш стадион.

Точная вместимость — 14 950 на стадионе для футбольных матчей. Премия за верность имени Черенкова пройдёт на стадионе «Торпедо». Не только концертами и футболом будет жить стадион», — передаёт слова Владимира Леонченко корреспондент «Чемпионата»