Леонченко: будем рады видеть сборную России на стадионе «Торпедо»
Генеральный директор московского «Торпедо» Владимир Леонченко сообщил, что клуб будет рад проводить на своём новом стадионе матчи сборных России разных возрастных групп.
«Будем рады видеть молодёжные, юношеские, женские сборные у нас на стадионе. Будем рады видеть и национальную команду России, но она больше собирает людей, чем наш стадион.
Точная вместимость — 14 950 на стадионе для футбольных матчей. Премия за верность имени Черенкова пройдёт на стадионе «Торпедо». Не только концертами и футболом будет жить стадион», — передаёт слова Владимира Леонченко корреспондент «Чемпионата»