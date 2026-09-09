Генич раскрыл, почему сорвался трансфер Ивана Олейникова в «Рубин»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, почему сорвался трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в «Рубин» и почему игрок в конечном итоге перейдёт в ЦСКА.

«Смотрите, как развивалась ситуация. Сразу после игры… Ещё до игры с «Краснодаром» «Рубин» и «Крылья» обо всём договорились. Насколько я там могу судить по полученной информации. Уже обо всём договорились, «Рубин» настаивал, чтобы Ваня не играл с «Краснодаром», в итоге сам Олейников попросил сыграть, попрощаться, вышел с капитанской повязкой, забил два мяча. После игры сразу активизировались представители «Краснодара», но [им] сказали, что уже есть договорё